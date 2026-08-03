Педиатр Мескина предупредила об опасности грудного вскармливания детей до 7 лет

Тренд на грудное вскармливание подросших детей вновь обсуждают в Сети. Некоторые мамы уверены, что это несет только пользу, ведь в молоке содержатся полезные микроэлементы. Насколько целесообразно не прекращать кормление грудью после 1,5 года и к каким последствиям это может привести, разбиралась Москва 24.

Большая польза?

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

В Сети завирусился тренд: кто дольше кормит ребенка грудью. Женщины выкладывают видео со своими уже подросшими детьми, вплоть до 7 лет, и перечисляют все преимущества грудного вскармливания (ГВ).

Например, одна из мам написала, что ее 5-летняя дочь до сих пор находится на ГВ. По мнению женщины, именно этот фактор положительно повлиял на умственное развитие девочки, и теперь ее не нужно водить по "многочисленным развивашкам". Другая пользовательница просто решила записать видео с кормлением подросшего сына и выложить его с подписью "На память".

Однако далеко не все восприняли тренд позитивно.

"Кормите на здоровье, только не пропагандируйте это", "не понимаю я этого, картина не из приятных", "на мой взгляд, это ужасно, когда ребенок такой большой, а ему дают грудь. У него уже полный рот зубов, и всю еду он может прожевывать. И бред писать о пользе молока, когда в таком возрасте все витамины ребенок получает уже из еды", – поделились мнениями пользователи.

При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка грудью минимум до полугода. Далее ГВ можно практиковать вместе с прикормом до 2 лет и дольше (пока это будет комфортным для мамы и ребенка).

В свою очередь, председатель ассоциации консультантов по естественному вскармливанию Лилия Казакова рассказала телеканалу Москва 24, что кормление не нужно ограничивать, основываясь на возрасте.





Лилия Казакова председатель ассоциации консультантов по естественному вскармливанию Мы, как крупные приматы, кормим до 4–4,5 года. Это нормальный срок кормления, просто у нас сейчас в обществе это считается "что-то с чем-то".

Ранее в Госдуме также обсуждали законопроект о защите прав кормящих женщин в общественных местах. По словам депутата Татьяны Буцкой, поводом послужили случаи, когда россиянок просили покинуть заведения во время самого процесса. Законопроект пока не вынесен на рассмотрение, однако парламентарий уверена, что требования закрепят официально. А это значит, что заведения, где нет отдельной комнаты для кормления, будут оборудованы специальным местом, например с ширмой.

Жительницы России также предложили включить маммопластику в систему обязательного медицинского страхования. По словам Буцкой, инициатива может распространиться на кормящих матерей, воспитавших трех и более детей. Такое предложение возникло после опроса, в ходе которого женщинам предлагали выбрать меры, которые поспособствовали бы поддержке продления грудного вскармливания. Среди вариантов были также денежные выплаты и дополнительный выходной день, однако большинство высказалось за бесплатные операции.

Закрыть "дефициты"

Грудное молоко действительно обладает большим количеством полезных веществ для организма ребенка. Оно наиболее полезно в первые месяцы жизни (примерно до 6–7), рассказала Москве 24 врач-педиатр Елена Мескина.

В это время с молоком выделяются необходимые ребенку калории, жиры, белки и углеводы. Кроме того, синтезируется большое количество биологически активных веществ: иммуноглобулины, антитела, различные иммунные факторы, которые защищают от инфекционных заболеваний, отметила эксперт.





Елена Мескина врач-педиатр Возраст до полугода – самый уязвимый, потому до этого времени надо стремиться вскармливать грудным молоком, а затем желательно до 1–1,5 года, потому что после у ребенка формируется свой собственный иммунитет, и никакого смысла делать это дальше уже нет. Раньше, если семья была бедная и ребенка нечем было кормить, могли давать грудное молоко дольше. А сейчас есть понимание, что его, начиная с 4–5 месяцев, уже не хватает для полноценного питания. Формируются дефициты микроэлементов: в том числе нужна та же клетчатка, помогающая взрослеть микрофлоре ребенка.

Кроме того, ЖКТ в целом уже готов с 4–6 месяцев физиологически принимать и твердую пищу. Например, усваивать кашу и картофельное, овощное, фруктовое пюре.

При этом важно помнить, что в районе 3 лет каждому ребенку нужно пройти кризис, который называют "я сам", то есть обрести некую самостоятельность, независимость, рассказала Москве 24 детский психолог Елизавета Соловьева.

"Самостоятельность ребенку нужна для того, чтобы справляться с трудностями: поднять мяч, прожить печаль после неудачи и так далее. И если малыш все еще на грудном вскармливании, ему трудно отстоять независимость. Как следствие, сепарация с матерью не происходит, он привязан к ней больше, чем это нужно. Поэтому, если говорить о психологической составляющей, конечно, необходимости в длительном грудном вскармливании нет", – объяснила специалист.

Меньше уверенности, больше зависимости

По ее словам, после 1 года большая часть детей вполне готова не зависеть от груди. Безусловно, отучать ребенка непросто, потому что привычка формируется через какие-то усилия, постепенно. Это можно сравнить с походом взрослого на занятия фитнесом, когда приходится заниматься через не могу. Процесс отучения ребенка от груди происходит подобным образом: сначала будет трудно, но буквально день-два. В своем возрасте дети легко переключаются.





Елизавета Соловьева детский психолог Если же вскармливание затянуть, ребенок может не пройти кризис "я сам". Это приведет к трудностям в принятии решений, отстаивании границ. Чуть позже ребенку будет сложно защищать свою позицию, когда он не согласен. Он более привязан к маме, значит, меньше уверен в себе, больше зависим от мнения другого.

Важно обратить внимание и на другой момент: у ребенка 7–8 лет вид обнаженного чужого тела понемногу начинает вызывать стыд. Например, для него неприлично видеть кого-то в белье и так далее: такое чувство стыда считается очень важным и полезным. Но в ситуации с поздним кормлением получается, что ребенок видит мамино тело, и к нему уже складывается несколько иное отношение. В связи с этим возникает вопрос, как этот момент повлияет на ребенка в будущем, отметила психолог.

Также стоит поразмышлять, зачем матери в принципе кормить ребенка грудью до 7 лет. Возможно, с помощью этого она реализует какие-то свои потребности. Таким образом женщины обычно пытаются заполнить дефициты внимания, заботы, потому что кормление грудью – это телесный контакт, заключила Соловьева.

