Мосгордума переназначила Потяеву на должность омбудсмена Москвы

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Татьяна Потяева вновь вступила в должность уполномоченного по правам человека в Москве. Соответствующее постановление было принято депутатами Мосгордумы в ходе заседания столичного парламента.

Кандидатами в омбудсмены рассматриваются лица, имеющие российское гражданство и постоянно проживающие в РФ, не моложе 30 лет и обладающие безупречной репутацией. Также они должны иметь высшее образование и познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.

Как отметили в МГД, Потяеву многие депутаты из действующего состава Мосгордумы знают лично. Она сама была членом столичной думы, а также готовила многих будущих чиновников.

По словам заместителя председателя Московской городской думы Людмилы Гусевой, Потяева является опытным человеком. Именно благодаря ее работе столичный аппарат уполномоченного по правам человека справляется со всеми поставленными задачами.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников, в свою очередь, также отметил десятилетний опыт работы столичного омбудсмена.

"Всегда неукоснительно следует принципам справедливости и законности. Ее отличают высокий профессионализм и порядочность, инициативность, комплексная работа по созданию системной поддержки москвичей", – заключил он.

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркивала, что система защиты прав человека в России отстроена лучше, чем на Западе.

Москалькова отмечала, что протесты, которые полыхают в Европе, свидетельствуют о том, что в их системе защиты прав достаточно проблем. При этом она подчеркнула, что задача правозащитной системы России – не показать, что у них плохо, а сделать так, чтобы у нас было еще лучше.