Пользователи Сети восхитились Чуриковой после ее признаний о климаксе

Яна Чурикова вызвала бурную реакцию в соцсетях, рассказав, что столкнулась с симптомами пременопаузы. Сама телеведущая обратилась к женщинам с просьбой не бояться этого этапа жизни и заранее готовиться к нему. Подробности – в материале Москвы 24.

"Раньше, чем казалось"

47-летняя телеведущая Яна Чурикова рассказала, что у нее началась паническая атака при появлении первых симптомов пременопаузы. Анализируя прошлое, телеведущая решила открыто поговорить с аудиторией и перечислить советы, которые дала бы себе в 35 лет.

По словам Чуриковой, у нее такое состояние наступило раньше, чем ожидалось, но бояться его не стоит. Она отметила, что в обществе эта тема стигматизирована и имеет множество стереотипов. Однако Чурикова подчеркнула важность говорить об этом этапе в жизни женщины.





Яна Чурикова телеведущая Первое, перестаем бояться слова "климакс" и думать, что он когда-нибудь там потом наступит... Надо детально изучить, как устроено и как функционирует твое тело и что изменится с возрастом. И прямо сейчас ищи гинеколога и эндокринолога, с которыми вместе будешь встречать этот очень важный период в твоей жизни.

Артистка отметила, что о своем первом переходном возрасте она знала больше, чем о втором. И самое страшное, что приходится до сих пор слышать женщине, – "угасание фертильности = потеря ценности" или вообще "наказание за возраст".

"В общем, когда начались первые симптомы пременопаузы, я просто запаниковала", – поделилась телеведущая.

Чурикова призвала женщин заранее изучать различные возможности современной медицины, которые помогут пережить начало этого состояния. В свою очередь, подписчики в комментариях поддержали откровенное обращение Яны.

"Спасибо большое, что поднимаете эту тему. Это такой важный переход для женщин", "снимайте побольше такие видео, очень важная тема для каждой женщины", "от всех современных гинекологов большое спасибо и безмерное уважение", – обратились к Яне пользователи.

Однако нашлись и те, кто не согласился с мнением Чуриковой о том, что к менопаузе нужно готовиться заранее.

"Зачем? Всему свое время. В молодости не надо думать о взрослой жизни, надо радостно жить свою молодость", "ну страха нагнали прям. Я бы после такого реально испугалась", "как хорошо, что в 35 я понятия не имела про пременопаузу, а то бы загоняла себя все эти годы, искала бы симптомы", – добавили подписчики.

"Бодипозитив умер"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/yana_chu

В августе 2026 года другое обращение Чуриковой к аудитории тоже вызвало большой резонанс: тогда она рассказала о своем отношении к бодипозитиву – принятию своего тела. Телеведущая осудила современное стремление общества вернуть тренд на болезненную худобу, особенно пропагандируемую западными звездами.





Яна Чурикова телеведущая Выложила тут фотку в купальнике, долго сомневалась, как обычно бабские загоны: тут висит, там торчит, вообще мне 47 лет. А потом посмотрела на фото звезд, которые заметно похудели в последнее время, актрисы Дженны Ортеги и певицы Арианы Гранде, и решила: а знаете что, давайте выложу. Вы заметили, как тихо умер бодипозитив?

Ведущая указала, что подобный тренд на экстремальное похудение был в 1960-е и 1990-е годы. Однако со временем расстройств пищевого поведения не стало меньше, а лишь появились препараты для снижения веса, добавила Чурикова.

"И вот уже миллионы женщин снова думают: "Вот я не такая худая, как другие, значит, со мной что-то не так". Нет, девочки, с вами все так", – заявила Яна.

Позже она объяснила журналу HELLO, что решимости поделиться фото и историей придал тот факт, что в информационном поле фактически не осталось изображений обычных человеческих тел.

По словам Чуриковой, в начале карьеры она столкнулась с проблемами, связанными с лишним весом.

"Думала, что проблема ушла и люди, в том числе мои коллеги, стали осознаннее. Но, увы, это не так. Я выложила этот снимок, чтобы в ленте была и простая, обычная русская женщина – и чтобы другие девушки не стеснялись своих тел", – добавила она.

Отказ от ботокса

До этого, еще в 2023 году, Чурикова рассказала, что отказалась от препарата на основе ботулотоксина, но добавила, что эстетическая медицина и уход за собой – важные вещи для женщины. По словам Чуриковой, главное – выстроить здесь здоровые отношения, сообщил сайт "Московский комсомолец".

"Поэтому увлекаться по принципу: "Все сделали модную процедуру, а почему я еще нет?" – точно не мой вариант", – отметила Чурикова, добавив, что в борьбе "женщина и время" всегда побеждает время.

Из всех аппаратных процедур Чурикова выбрала радиочастотный лифтинг, однако от ботулотоксина пришлось отказаться из‑за неприятного побочного эффекта. Телеведущая добавила, что приняла свои мимические морщины и возраст.

"Поняла, что у меня активная мимика, с которой ничего не поделаешь, и подумала: "Ну и ладно! Это же я и моя органика! На меня смотрит еще миллион таких же женщин, которые в моем возрасте переживают те же проблемы", – отметила Чурикова.

Телеведущая добавила, что хочет транслировать, в том числе своей аудитории, умеренность и баланс.