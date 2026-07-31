Медведев заявил о развитии российской экономики, несмотря на западные санкции

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Владимир Веленгурин

Западные санкции не парализовали российскую экономику, она продолжает развиваться. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний.

"Но трудности, конечно, это тоже создает, это очевидно", – сказал он.

Политик напомнил, что санкционная политика Запада приобрела комплексно-системный характер еще в 2014 году. В частности, они используют ряд незаконных мер, включая блокировку активов, секторальные запреты и экспортные ограничения.

Медведев также отметил, что Запад в очередной раз пугает Россию "дикими санкциями", в том числе американскими. При этом инициатором деструктивной политики в настоящий момент выступает прежде всего Европейский союз.

Очередной пакет санкций Евросоюза против России, ставший 21-м по счету, был согласован 23 июля. Как отмечала глава евродипломатии Кайя Каллас, он оказался самым крупным за последние 4 года.

Ограничения вступили в силу в тот же день. Они коснулись 170 российских организаций, 48 физических лиц, 94 российских и четырех иностранных банков, а также 33 кредитно-финансовых учреждений. Вместе с ними под рестрикции подпали 14 иностранных криптоплатформ.

По версии СМИ, 22-й пакет планируется принять уже в этом октябре, включив в него 1,6 тысячи компаний. При этом журналистам не удалось уточнить, идет ли речь только о фирмах из России и Белоруссии или о компаниях из других стран.

