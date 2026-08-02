Фицо обвинил ЕК в лицемерии из-за антироссийских санкций

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Еврокомиссию (ЕК) за решение исключить из санкционного списка против России шкурки соболя при сохранении запрета на поставки товаров повседневного спроса. Об этом он заявил в видеообращении к согражданам.

Фицо отметил, что ЕК пошла на этот шаг, поскольку европейские магазины мехов класса люкс не имеют иной возможности получить редкий мех для изготовления шуб, цена которых может достигать 100 тысяч евро.

"Так что товары, в которых мы нуждаемся для нашей промышленности, или товары, которые нам нужны для повседневной жизни, запретим импортировать из России и ценой того, что нам тяжело их заменять поставками из других стран и при значительно более высоких расходах. Такое может придумать только лицемерная ЕК", – цитирует Фицо ТАСС.

27 июля Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России. Ограничения, введенные в апреле 2026 года, отменили по просьбе Италии и Греции. Эти страны остаются крупнейшими покупателями российского меха в Евросоюзе.

Между тем за несколько дней до этого глава европейской дипломатии Кайя Каллас объявила о согласовании нового, 21-го пакета санкций. Она назвала его самым масштабным за последние 4 года.