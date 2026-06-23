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23 июня, 08:18

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МВД РФ: фото для паспорта должно соответствовать возрасту человека

Россиянам напомнили о требованиях к фотографии для паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снимок для паспорта должен соответствовать возрасту человека в день подачи заявления, заявило МВД России РИА Новости.

Согласно официальным требованиям, фотография должна быть:

  • черно-белой или цветной;
  • ее размер должен составлять 35 на 45 миллиметров;
  • на снимке не должно быть головного убора.

Тем не менее фотографию с головным убором могут разрешить, если человек не может появляться без него из-за религиозных убеждений. В этом случае атрибут не должен прятать овал лица.

Также, согласно требованиям, на фото человек должен быть изображен в анфас и смотреть прямо. Выражение лица при этом должно быть нейтральным, а рот закрыт. Глаза, напротив, должны быть открытыми, волосы не должны их заслонять. На снимке лицо должно быть полностью в фокусе. Фон должен быть белым и свободным от посторонних объектов, таких как пятна, изображения или тени.

В случае, если эти требования будут нарушены, человеку могут отказать в приеме заявления о выдаче или замене паспорта.

Ранее глава Гознака Аркадий Трачук сообщил о начале экспериментальных работ по разработке новых лазероактивных материалов, предназначенных для использования в биометрических паспортах. Он пояснил, что при оформлении документа данные на странице персональных сведений наносятся лазерным методом, в результате чего происходит активация материалов, встроенных в структуру пленки.

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