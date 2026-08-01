Движение на границе Белоруссии с Латвией полностью прекращено

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Автомобильное движение через пункт пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе полностью остановлено. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Движение прекращено с 23:00 31 июля. Как отметили в ведомстве, решение принято латвийской стороной. Накануне об этом информировал министр внутренних дел Латвии, сославшись на технические причины.

Пункт "Григоровщина" оставался единственным открытым на белорусско-латвийской границе пунктом пропуска.

Ранее МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литовской Республики Эрикаса Вилканецаса из-за нарушения границы украинским беспилотником, залетевшим со стороны Литвы. Уточнялось, что дрон должен был атаковать территорию РФ, но оказался в Витебской области.