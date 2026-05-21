Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 17:59

Политика

МИД Белоруссии выразил Литве протест из-за украинского БПЛА

Фото: 123RF.com/savvapanf

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литовской Республики Эрикаса Вилканецаса из-за нарушения границы украинским беспилотником, залетевшим со стороны Литвы. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

Дипломату была вручена нота протеста из-за дрона "Чайка". Уточняется, что беспилотник должен был атаковать территорию России, но оказался в Витебской области.

Варанков подчеркнул, что Литва ничего не сделала, чтобы БПЛА не проник в воздушное пространство Белоруссии, а также не оповестила о дроне белорусскую сторону.

Он добавил, что такие ситуации представляют прямую угрозу безопасности Белоруссии, а также нарушают нормы международного права. В связи с этим Минск требует от Вильнюса разобраться в произошедшем.

Служба внешней разведки (СВР) России ранее сообщала, что Украина планирует атаковать страну дронами с территории Латвии. Это уменьшит время подлета беспилотников. Представители СВР предупредили, что членство Латвии в НАТО не спасет ее от возмездия.

Глава латвийского МИД Байба Браже, в свою очередь, опроверг это заявление. Временный поверенный в делах России Дмитрий Касаткин получил ноту протеста от министерства иностранных дел Латвии.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика