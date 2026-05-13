13 мая, 22:40

Суд дал два пожизненных литовцу за убийство бывшей жены и ее дочки в Бодруме

Суд в турецком Бодруме приговорил к двум пожизненным срокам гражданина Литвы Андрея Кушлевича за убийство бывшей супруги-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери. Об этом сообщило агентство DHA.

Сам Кушлевич отверг все обвинения. По его словам, на видеозаписях не он, а другой человек. Адвокат мужчины также заявила о намерении подать апелляцию.

Как выяснили следователи, в квартире Двизовой после убийства он провел почти пять часов и отмыл ее. Также Кушлевич после убийства забрал пятилетнего сына и уехал в Литву.

Тела Двизовой и ее дочери обнаружили в Бодруме в ночь на 29 ноября 2023 года. Погибших, по данным СМИ, нашли завернутыми в простыни и связанными веревками.

Сын убитой предположил, что преступление мог совершить его отчим Кушлевич. Он рассказал, что мужчина и его мать не раз ссорились между собой. В 2024-м Кушлевич был задержан немецкими правоохранителями.

