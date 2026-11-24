Народного артиста РФ Сергея Безрукова резко раскритиковали за провокационную сцену во время спектакля. Зрители возмутились одним из эпизодов в постановке "Дядя Ваня". Подробности – в материале Москвы 24.

"Очень пошло"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/tgtommy

В Сети завирусился фрагмент, снятый во время гастролей Московского Губернского театра в Санкт-Петербурге. На кадрах 53-летний народный артист РФ Сергей Безруков изображал действия, как выразились комментаторы, интимного характера с портретом.

"Спектакль "Дядя Ваня" с гастролями в Петербурге, и не знаю, насколько культурная столица готова к такому современному прочтению Чехова. Я считаю, что это не наше", – отметила зрительница, которая выложила видео.

Под роликом развернулась жаркая дискуссия. Одни согласились с автором видео, другие же отметили, что это всего несколько секунд, вырванных из контекста. А третьи выразили мнение, что театр должен быть разным, провокационным в том числе, и подобное смелое прочтение имеет место.

"На видео современный драматический театр, он должен был разным и провокационным, он должен задевать, задавать вопросы, пробуждать фантазию", "я вас умоляю, это было 3 секунды. Вы увидели только это во всей постановке?", "я была на этом спектакле с подругой. Ушли после антракта", "какие все нежные. Это искусство", "почему мне так противно?", "была на этом спектакле, первая мысль была – я не доросла до этого уровня искусства. <...> В антракте решила покинуть это мероприятие, и гаденько согрело душу, что я не одинока в этом решении", "мы были на этом спектакле и ушли в восторге! Шикарная постановка!", "сын 17 лет ходил. "Очень пошло", – сказал", "куплю глаза, которые этого не видели", "я была на этом спектакле. Эта сцена абсолютно оправдана замыслом", "лучший "Дядя Ваня" из всех, что я видел", – разделились во мнениях пользователи Сети.

"Оригинальное решение этой пьесы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьера спектакля состоялась еще в 2020-м и была приурочена к 160-летию со дня рождения Антона Чехова. Безруков играет в нем не только главную роль, но и является режиссером-постановщиком. Перед премьерой народный артист РФ отмечал, что "придумал оригинальное решение этой пьесы", и выражал надежду, что произведение классика зазвучит по-новому. Актер и режиссер также объяснял, какие смыслы заложил в постановку.





Сергей Безруков актер, народный артист РФ "Дядя Ваня" – это история о потере веры: в себя, в людей, в жизнь. Но есть и другой пласт, не менее важный для меня. Здесь, как везде у Чехова, – "пять пудов любви", но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту.

В спектакле также играют Антон Хабаров, Карина Андоленко и другие.

При этом Безруков не только выходит на сцену театра, но также занимает руководящие должности: он является худруком Московского Губернского театра, а в марте был назначен на аналогичный пост во МХАТе имени Горького.

Кроме того, он востребован в кино: в его фильмографии более 120 работ, а в 2026-м состоялось порядка 10 премьер с его участием. Безруков также заявлен как минимум в пяти проектах, выход которых планируется в ближайшие годы.

"Это, конечно, провокация"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/s_bezrukov

Безруков не часто попадает в скандалы, но порой и ему приходится оправдываться в соцсетях. Например, так было в ноябре 2025-го: в Сети звирусился фрагмент пресс-конференции, в котором он рассказал об истории, произошедшей в Узбекистане. После выступления в Ташкенте несколько лет назад актер решил посетить могилу дочери поэта Сергея Есенина Татьяны, причем этот порыв возник ночью, поэтому он обратился за помощью к организаторам выступления и директору кладбища.

Рассказывая историю, Безруков попытался передать манеру речи директора и изобразил узбекский акцент. Однако под этим фрагментом в соцсетях появились комментарии недовольных: некоторые обвинили народного артиста РФ в неуважении к узбекскому народу.

Актер парировал в своих соцсетях, что история была рассказана с теплом и уважением к жителям Узбекистана.

"Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена. Чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь", – отметил Безруков.

Артист подчеркнул, что уже не раз рассказывал этот эпизод и он неизменно воспринимался с юмором и не являлся источником недопониманий.

В начале апреля 2025-го Безрукова и вовсе заподозрили в нарушении закона. Причиной стало фото, размещенное в его соцсетях, с большой щукой, которую он поймал на Дону в Ростовской области. Однако в этот период действовал нерестовый запрет в регионе, а щуку нельзя было ловить с 15 января по 15 апреля. Местные жители поспешили указать актеру на это под публикацией. Сергей в свою очередь заявил в личном блоге, что был на рыбалке еще до наступления запрета, а фото выложил позже.