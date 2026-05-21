21 мая, 14:49

Эксперт Вишневский: плотный чехол может усугубить нагрев смартфона в жару

Фото: 123RF.com/towfiqu

Смартфон в плотном чехле может перегреваться в жаркую погоду из-за нарушенного теплоотвода. Об этом в беседе с RT предупредил эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.

Он уточнил, что сам чехол не может испортить аккумулятор гаджета напрямую, однако из-за постоянного перегрева батарея быстрее изнашивается. Эксперт добавил, что особенно это заметно, когда телефон стоит на зарядке или активно используется под солнечными лучами.

В жаркую погоду Вишневский рекомендовал отдавать предпочтение тонким чехлам, снимать их при перегреве, а также не оставлять гаджет на солнце.

Ранее техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев рассказал, как действовать при краже или потере смартфона. По его словам, важно как можно скорее связаться с мобильным оператором и заблокировать сим-карту. После этого необходимо сменить пароли от всех важных аккаунтов и банковских приложений.

