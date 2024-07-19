Выдворяемых иностранцев в РФ смогут поместить в спецучреждения на два дня

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Срок содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению из России, в спецучреждениях по решению полиции составит не более 48 часов. Это следует из поправок ко II чтению законопроекта о праве полиции принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях также сохраняется норма о возможности помещения иностранцев и лиц без гражданства в спецучреждения на основании постановления судьи. По закону они будут находиться там не более 90 дней.

Судья может продлить срок содержания таких лиц в спецучреждениях с 48 часов до 90 дней по ходатайству ФСБ или МВД. Также суд устанавливает время и место его рассмотрения и решает вопрос о продлении пребывания лиц в спецучреждениях на срок рассмотрения ходатайства.

Согласно поправкам в судебном заседании по рассмотрению такого ходатайства могут участвовать сами лица, подлежащие выдворению, их законные представители или защитники, а также лица, обратившиеся к судье с ходатайством, если судья сочтет их присутствие обязательным. При этом неявка уполномоченных должностных лиц на судебное заседание не препятствует рассмотрению ходатайства. Новые нормы вступят в силу через 180 дней после опубликования закона, а не через 90 дней, как это предполагалось в проекте, принятом в первом чтении.

В июне Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому в стране могут ввести режим высылки для иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в РФ. В случае полного принятия предложения изменения внесут в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".