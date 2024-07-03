Госдума исключила ряд административных правонарушений из ведения МВД

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, исключающий из компетенции МВД России составление протоколов и рассмотрение дел о некоторых административных нарушениях.

Теперь правоохранители не смогут рассматривать дела о незаконном использовании специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной детективной или охранной деятельности, а также дела о нарушении правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных техсредств для получения информации, при наличии спецразрешения.

Также сотрудники МВД больше не будут уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях по статьям о повреждении объектов и систем водоснабжения, самовольном занятии лесных, земельных участков или водного объекта.

Изменения коснутся статей об "Органах внутренних дел (полиция)" и "Должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" КоАП РФ.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас органы внутренних дел уполномочены возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений. Некоторые из них выражаются в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется также иными органами государственной власти при осуществлении различных видов госконтроля.

Ранее в ГД предложили создать в крупных городах РФ электросамокатную полицию. Подразделение могло бы оперативно реагировать на нарушение ПДД водителями СИМ, включая игнорирование разметки, превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и другие. В МВД соответствующий запрос направил зампредседателя Госдумы от фракции "Новые люди" Вячеслав Даванков.