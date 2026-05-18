CNN: Пентагон подготовил планы новых ударов по Ирану

18 мая, 10:28

Пентагон разработал новые сценарии ударов по Ирану – СМИ

Пентагон разработал новые планы массированных ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп решит возобновить боевые действия против Исламской Республики. Об этом сообщает RT со ссылкой на CNN.

План предусматривает удары по энергетическим и другим иранским инфраструктурным объектам.

Отмечается, что Трамп встретился с членами собственной команды по нацбезопасности для обсуждения последующих действий в отношении Ирана. В частности, на собрании присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Вэнс заявлял, что Вашингтон пытается вести продуктивные переговоры с Тегераном. Однако последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта Трамп назвал неприемлемым для США.

Штаты, в свою очередь, выдвинули Ирану пять условий, которые, по убеждению американской администрации, необходимы для продолжения процесса урегулирования конфликта.

