Депутат Говырин: часть пенсионеров в РФ получат прибавку к пенсии с 1 июня

Сразу несколько категорий российских граждан получат прибавку к пенсии с 1 июня этого года. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Первое основание для прибавки будет касаться граждан, которым в мае исполнилось 80 лет. В таком случае будет автоматически удваиваться фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля.

"Дополнительно начисляется надбавка на уход 1 413,86 рубля ежемесячно. Совокупный прирост составит 10 998,55 рубля, увеличенная сумма приходит уже в июньской выплате", – цитирует депутата РИА Новости.

Второе основание коснется пенсионеров, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности. Фиксированная выплата будет удваиваться по такому же механизму до 19 169,38 рубля, надбавка на уход назначится автоматически. Говырин уточнил, что перерасчет будет идти по данным медико-социальной экспертизы, поступающим в Соцфонд.

Надбавку также смогут ожидать пенсионеры, подавшие в мае заявление в Соцфонд о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев: детей до 18 лет, совершеннолетних детей-студентов очной формы до 23 лет, детей-инвалидов, а также братьев, сестер, внуков и других нетрудоспособных членов семьи в соответствии со статьей 10 ФЗ-400. За каждого иждивенца начисляется треть фиксированной выплаты, то есть 3 194,90 рубля. При этом учитывается до трех иждивенцев.

Наконец, четвертая категория граждан с ожидающейся надбавкой – неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности, у которых в мае был подтвержден стаж не менее 30 лет работы по профессиям и должностям из перечня правительства РФ.

У них выплата повысится на 25%, что в текущем году даст дополнительно 2 396,17 рубля к ежемесячной пенсии. Перерасчет пройдет без подачи заявления, если сведения о стаже уже есть в системе персонифицированного учета Соцфонда. В противном случае нужно будет обратиться в фонд с трудовой книжкой и архивными справками, заключил Говырин.

Ранее стало известно, что некоторые граждане в июне получат пенсию досрочно из-за празднования Дня России и последующих длинных выходных с 12 по 14 число. При этом подавать какие-либо заявления или прочие документы не потребуется.

Накопительные пенсии в России увеличатся на 17,3% с 1 августа 2026 года. Кроме того, повышение выплат коснется и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой.