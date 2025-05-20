Москвичи выкупили со скидкой 60% более 2,6 га земли для ИЖС за I квартал года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За первый квартал 2025 года москвичи смогли сэкономить 148 миллионов рублей при покупке у города участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Жители столицы выкупили со скидкой 60% свыше 2,6 гектара земли, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"С начала этого года город заключил более 30 договоров купли-продажи участков с гражданами, ранее арендовавшими землю для индивидуального жилищного строительства", – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возможность приобретения земли за 40% от кадастровой цены появилась в 2020 году. Однако вид разрешенного использования должен предназначаться для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства.

По словам главы столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, за первые три месяца этого года москвичи выкупили со скидкой 60% участки в 8 административных округах. Больше всего были приобретены участки на юго-западе города – 13 участков общей площадью 0,8 гектара, еще 7 – в НАО, 5 – в Троицком.

Вместе с тем с января по апрель текущего года граждане и предприниматели обратились на столичный портал mos.ru за госуслугами в сфере строительства и архитектуры более 21 000 раз. Самыми популярными стали "Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений" и "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)".

