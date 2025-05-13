Москвичи получили госуслуги в сфере строительства и архитектуры более 21 тыс раз

Фото: stroi.mos.ru

С января по апрель текущего года граждане и предприниматели обратились на столичный портал mos.ru за госуслугами в сфере строительства и архитектуры более 21 000 раз. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Онлайн-услуги экономят время и упрощают процесс получения документов. <...> Город уже обработал более 82% заявок физических и юридических лиц", – сказал вице-мэр.

Самыми популярными услугами стали "Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений" и "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)".

Развитие электронных услуг позволяет гражданам получать документы не лично, стоя в очередях, а онлайн. Теперь подача заявки на ГПЗУ занимает пару минут, а статус можно отследить в личном кабинете.

"С начала 2025 года на получение услуги "Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений" поступило более 12 000 заявок, а на "Подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)" – свыше 5 000", – добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, Москомархитектура выдала около 3 400 ГПЗУ и около 5 000 положительных решений на приемку исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций.

Ранее стало известно, что спрос на получение ГПЗУ для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Москве в первом квартале 2025 года увеличился на 18,5%. За это время в столице выдали 1 012 ГПЗУ для строительства частных домов. Более 91% из них получили физические лица.

