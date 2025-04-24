В Москве растет спрос на градостроительные услуги для ИЖС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спрос на получение градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Москве увеличился на 18,5% в первом квартале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, ГПЗУ является ключевым элементом для строительства, поскольку содержит в себе информацию о том, что можно возвести на участке и какие максимальные параметры для зданий допустимы.

"В первом квартале текущего года выдали 1 012 ГПЗУ для строительства частных домов. Более 91% из них получили физические лица, а это значит, что горожане активно используют возможность возвести собственный дом в черте города", – рассказал вице-мэр.

Ефимов считает, что такие цифры говорят о желании людей создать комфортные условия для себя и своих семей. Город, в свою очередь, старается упростить и сделать этот процесс прозрачным.

При этом особенно востребованными для ГПЗУ стали территории ТиНАО. Например, в Троицком административном округе было оформлено 483 разрешения, а в Новомосковском – 365. Показатель свидетельствует о том, что ТиНАО считаются не просто перспективной, но и сформировавшейся территорией с развитой инфраструктурой, где комфортно жить.

Вместе с тем председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что при разработке ГПЗУ особое внимание уделяется не только выделению земельных участков, но и развитию прилегающих территорий.

"Каждый новый участок под ИЖС проектируется с учетом создания комфортной городской среды – это и благоустройство, и развитие дорожной сети, и строительство социальных объектов", – пояснила она, напомнив, что в первом квартале 2024-го было выпущено 854 документа, а текущие показатели свидетельствуют о стабильном росте.

С 2020 года власти Москвы выделили 432 участка площадью 55,3 гектара в 8 округах для ИЖС. На них можно построить около 224,2 тысячи "квадратов" жилья.

Земля доступна через департамент городского имущества: сначала идет выбор участка, а затем подача заявки. При отсутствии конкуренции оформляется договор купли-продажи, в противном случае проводится аукцион.