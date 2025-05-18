Вице-премьер правительства РФ Хуснуллин заявил о необходимости создавать условия для ИЖС

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Следует создавать благоприятные условия для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на территории России. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, развитие ИЖС требует особой финансовой поддержки, так как этот сектор обеспечивает значительную часть жилищного строительства в России.

Ранее сообщалось, что в столице растет спрос на градостроительные услуги для ИЖС. По сравнению с 2024 годом, он увеличился на 18,5%.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что в первом квартале текущего года выдали 1 012 ГПЗУ для строительства частных домов. Он считает, что такие цифры говорят о желании людей создать комфортные условия для себя и своих семей.