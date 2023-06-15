МИД РФ выразил демарш замглавы дипмиссии Канады в Москве в связи с конфискацией АН-124

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МИД РФ вызвал замглавы дипмиссии Канады в Москве и выразил ему демарш в связи с намерениями Оттавы конфисковать российский АН-124. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Российская сторона расценивает подобный шаг, предпринятый, как было заявлено премьер-министром Джастином Трюдо, с целью передать борт режиму в Киеве, как циничное воровство. Речь идет о попытке неприкрытого грабежа с присвоением уникального воздушного судна, выполнявшего гуманитарный рейс в Торонто по заказу канадских властей для доставки антиковидных препаратов и подло взятого в заложники", – указали в министерстве.

В ведомстве назвали действия канадских властей "русофобским курсом" и пообещали, что они "будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые по вине режима Джастина Трюдо находятся на грани обрушения".

Транспортный самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" с грузом коронавирусных тестов из Китая прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до закрытия Канадой воздушного пространства для РФ. Судно было зафрахтовано канадскими властями.

Позже Трюдо заявил о конфискации российского самолета Ан-124. Он добавил, что самолет передадут Киеву.

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали конфискацию российского Ан-124