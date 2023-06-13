Конфискация российского Ан-124 будет иметь серьезные последствия для Канады – МИД РФ

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Конфискация российского самолета Ан-124 обернется серьезными последствиями для Канады. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

"Запуск процедуры конфискации <...> расцениваем как циничное беззастенчивое воровство. <...> Практическая реализация данного решения будет иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений", – сказала дипломат, отметив, что отношения стран и так находятся на грани разрыва.

Она отметила, что своими действиями канадские власти следуют примеру своих предшественников, которые когда-то дали убежище пособникам нацистов из числа бандеровцев.

Захарова напомнила, что российский Ан-124 вылетал в Торонто в феврале прошлого года с грузом в виде антиковидных препаратов. Однако вернуться в РФ самолету не дали, фактически "взяв в заложники", чтобы теперь передать Киеву.

"Попытки прикрыть местными судебными процедурами эту незаконную и постыдную акцию не придадут ей даже видимости легитимности. Оставляем за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности", – подытожила представитель МИД России.

О том, что Канада намерена конфисковать российское воздушное судно, стало известно 10 июня. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

