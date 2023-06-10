Премьер Канады заявил о конфискации российского самолета Ан-124

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Премьер Канады Джастин Трюдо заявил о конфискации российского самолета Ан-124. Он также сообщил, что был начал процесс его передачи Киеву, сообщает агентство Reurets.

"Трюдо также сообщил на пресс-конференции в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Канада конфисковала принадлежащий России грузовой самолет Антонов", – отмечается в заявлении.

10 июня СМИ сообщили, что Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. По данным прессы, он приехал на Украину вместе с вице-премьер-министром Кристией Фриланд.

Позже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.

Кроме того, Трюдо объявил, что Канада выделит Украине пакет военной помощи в размере 373 миллионов долларов. По его словам, страна примет участие в программе подготовки украинских летчиков.

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