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Оттава введет санкции в отношении российских олигархов, которые якобы пытаются вмешиваться в дела Молдавии. Об этом рассказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По прибытии в Осло на неформальную встречу глав ведомств стран – членов Североатлантического альянса она заявила, что Оттава впервые в канадской истории объявит о санкциях в поддержку демократии Молдавии.

"Мы примем меры против российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократию Молдавии", – цитирует министра ТАСС.

Ранее замглавы российского министерства иностранных дел Михаил Галузин поделился, что Евросоюз пытается настроить Кишинев на конфронтацию с Москвой. По его словам, антироссийские высказывания сообщества в государстве даже не скрываются.

Дипломат также отметил, что новое присутствие ЕС в Молдавии не будет содействовать стабилизации ситуации в стране с учетом сильно изменившегося характера европейского объединения.

В конце мая Совет ЕС начал гражданскую партнерскую миссию по безопасности в Молдавии. Цель этой кампании якобы заключается в содействии властям в укреплении способности противостоять гибридным угрозам.