Зеленский сообщил о встрече с премьером Канады в Киеве

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Приветствую на Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды", – отметил он.

10 июня СМИ сообщили, что Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. По данным прессы, он приехал на Украину вместе с вице-премьер-министром Кристией Фриланд. Визит случился в момент, когда украинское правительство пытается оценить ущерб от обрушения дамбы Каховской ГЭС и организовать дальнейшую эвакуацию жителей по течению Днепра.

Ранее стало известно, что Оттава ввела санкции против ряда депутатов Госдумы и других должностных лиц России.

В стоп-лист попали омбудсмен Татьяна Москалькова, омбудсмен ДНР Дарья Морозова, постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и другие.

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