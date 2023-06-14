Захарова заявила о непременном ответе России на конфискацию самолета Ан-124 в Канаде

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Россия непременно даст ответ на конфискацию российского самолета Ан-124 Канадой. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ответ будет 100%, даже чтобы никто и не сомневался, этот ответ будет. Как и когда – когда будет удобно, когда будет подходящий случай, – будет принято решение", – заявила дипломат.

Транспортный самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" с грузом коронавирусных тестов из Китая прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до закрытия Канадой воздушного пространства для РФ. Судно было зафрахтовано канадскими властями.

Несмотря на прилет до закрытия воздушного пространства, борт арестовали, а его экипаж отправили в гостиницу. Позже члены экипажа вернулись в Россию.

10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о конфискации воздушного судна. Такое заявление политик сделал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трюдо пообещал передать российский самолет Киеву.



Новости часа: в МИД РФ прокомментировали конфискацию российского Ан-124