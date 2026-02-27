Пользователи Сети по всему миру осудили создателей шоу "Топ-модель по-американски"

В Сети завирусились отрывки из вышедшего на Netflix сериала "Проверка реальности: Внутри "Топ-модель по-американски". СМИ и блогеры обсуждают скандальные подробности проекта, которыми поделились продюсеры, экс-участницы и ведущая Тайра Бэнкс. Подробности – в материале Москвы 24.

Проблемное шоу

В феврале 2026 года на Netflix вышел документальный мини-сериал "Проверка реальности: Внутри "Топ-модель по-американски". Всего за неделю он набрал более 14 миллионов просмотров и стал лидером в топе самых просматриваемых проектов на стриминге.

В трехсерийном проекте экс-участницы скандального шоу "Топ-модель по-американски", судьи Джей Александр, Джей Мануэль и Найджел Баркер, исполнительный продюсер Кен Мок, а также ведущая и модель Тайра Бэнкс поделились подробностями того, что происходило за кулисами проекта.

Реалити выходило с 2003-го по 2018-й. При этом Бэнкс в сериале намекнула на возможный новый 25-й сезон. По словам модели, она отдохнула и у нее появились новые идеи относительно шоу. Но официального подтверждения информации о возобновлении проекта не последовало.

"Я чувствую, что моя работа еще не закончена. Вы даже не представляете, что мы запланировали на 25‑й сезон", – сказала она.

После выхода сериала подробности и некоторые истории начали активно обсуждаться в Сети и СМИ. В частности, бодишейминг, расизм, принуждение к медицинским процедурам, насилие и навязывание токсичных стандартов красоты.

В одной из серий продюсер Кен Мок сделал акцент, что не несет ответственность за царившую в шоу атмосферу.





Кен Мок режиссер, редактор и продюсер Знаете, мы относились к "Топ-модели по-американски" как к документальному фильму. И мы говорили об этом девушкам.

Его фраза прозвучала после рассказа экс-участницы Шанди Салливан о сексуализированном насилии, произошедшем прямо перед камерами. По ее словам, это случилось во втором сезоне шоу, когда съемки проходили в Милане в доме с местными парнями-моделями. Салливан указала, что участников пригласили продюсеры.

Во время вечеринки девушка и ее коллеги выпили алкоголь на голодный желудок и оказались в джакузи с парнями.



"Все, что было после этого, – сплошная неразбериха. Я помню только, как он был сверху на мне, а я была в бессознательном состоянии. Никто ничего не сделал, чтобы это остановить, и все это было снято на камеру", – рассказала Шанди.

Впоследствии у Салливан случилась истерика, но создатели проекта не оказали ей помощь и не привлекли обидчика к ответственности, заявила девушка. По ее словам, продюсеры заставили ее позвонить своему молодому человеку и признаться в измене на камеру. При этом ведущая проекта Тайра Бэнкс, комментируя в сериале этот инцидент, призналась, что производство шоу – это "не [ее] территория".

Также с насилием оказалась связана одна из тематик фотосессий, в которой участвовали модели, рассказали создатели сериала. Согласно задумке фотографов, девушки должны были изобразить на фото мертвых жертв преступлений. По словам экс-участницы Дионн Уолтерс, ей пришлось изображать застреленную женщину, при этом создатели шоу знали, что ее мать осталась парализованной из-за стрельбы.

"Тогда мне казалось, что это совпадение, но не думаю, что это было так. Я думаю, что они хотели увидеть какой-то психический срыв или как я рухну", – рассказала Уолтерс.

Однако девушка смогла сдержать эмоции и никакой реакции продюсеры не получили.

Голодовки и расизм

В сериале также рассказали, что участниц шоу заставляли голодать, и показали несколько кадров, как модели доходили до физического истощения: падали в обморок на фотосессиях и уезжали на скорой в кислородной маске. Победительница десятого сезона Уитни Томпсон рассказала в сериале, что "в то время многие модели питались только диетической колой и сигаретами".



После выхода сериала победительница первого сезона Адрианна Карри в разговоре с Daily Mail поделилась, что участниц взвешивали каждое утро и почти не кормили. По ее словам, девушкам запрещали ложиться спать до окончания церемонии выбывания, которая иногда тянулась до 3 часов ночи, а в 5 утра их уже будил персональный тренер.

Карри также вспомнила о другом случае: сначала ей отрезали 15 сантиметров волос, а затем экстренно нарастили пряди, что привело к болезненным ранам на коже головы.





Адрианна Карри американская модель Мои волосы не подходят для наращивания, это навсегда повредило мою кожу. Были открытые раны, кожа буквально сходила. Я чувствовала себя ужасно.

Опасные ситуации происходили и с другими участницами. Например, Мишель Дейтон из четвертого сезона заразилась импетиго – быстро распространяющейся кожной инфекцией, потребовавшей медицинского вмешательства.

Девушки также рассказали в сериале, что соглашались на операции и изменения во внешности под давлением продюсеров и судей. Например, под угрозой исключения из шоу модель Даниэль Эванс согласилась на ортодонтическое вмешательство, чтобы убрать щель между передними зубами.

Кроме того, экс-участницы шоу в документальном сериале обвинили создателей проекта в расизме. Темнокожая модель Эбони Хейт рассказала, что над ее короткими пушистыми волосами смеялись стилисты шоу. По словам девушки, на самом деле у них не оказалось подходящих инструментов для ее шевелюры, в результате они оставили ей "три залысины". Хейт надеялась на поддержку Бэнкс, которая сама ранее жаловалась на расизм в индустрии, но ведущая лишь сказала, что судьи недовольны внешним видом Эбони.