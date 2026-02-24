Vogue: темой Met Gala 2026 станет "Мода – это искусство"

Издание Vogue раскрыло дресс-код самого ожидаемого модного мероприятия года – ежегодного бала Института костюма в Метрополитен-музее. Темой Met Gala 2026, который пройдет весной, станет "Мода – это искусство". Подробности – в материале Москвы 24.

Мода как форма искусства

Фото: AP Photo/Invision/Charles Sykes

Met Gala 2026 состоится 4 мая – ежегодный благотворительный бал Института костюма традиционно пройдет в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Издание Vogue сообщило дресс-код мероприятия, которое традиционно собирает большое количество знаменитостей. В этом году гости Met Gala должны будут интерпретировать тему "Мода – это искусство".

Тезис предполагает творческую свободу: дизайнеры могут создавать наряды, вдохновленные историческими произведениями или же современными сюрреалистичными образами. Кроме того, дресс-код этого года призывает продемонстрировать восприятие моды как формы искусства и воспринять дизайнера как художника, а тело – как чистый холст.





Эндрю Болтон главный куратор Института костюма Что объединяет все кураторские отделы и все галереи музея, так это мода, или одетое тело. Это общая нить, пронизывающая весь музей, и именно в этом заключалась первоначальная идея выставки.

Met Gala приурочен к открытию выставки Института костюма, которая продлится с 10 мая 2026 года по 10 января 2027-го. Ее тема была озвучена ранее – "Искусство костюма".

Посетителям покажут около 400 экспонатов, среди которых предметы одежды, а также картины, скульптуры и другие произведения, охватывающие около 5 тысяч лет истории искусства. Выставка, куратором которой выступил Эндрю Болтон, продемонстрирует посетителям взаимосвязь между одеждой и телом, находящимся под ней. Экспозиция будет организована по тематическим типам телосложения.

"Болтон предлагает гораздо более широкий взгляд на телесность, чем та, которую часто продвигает сама индустрия моды с ее моделями-худышками и узким размерным рядом. Идея заключалась в том, чтобы вернуть тело в дискуссии об искусстве и моде и принять его, а не отвергать, чтобы возвести моду в ранг искусства", – сообщил ранее Vogue.

Вместе с выставкой впервые также откроются новые галереи Conde M. Nast площадью 1 100 квадратных метров.

К слову, бал Met Gala остается главным благотворительным источником финансирования Института костюма, который не получает регулярного бюджетного содержания. Стоимость билета на событие составляет около 75 тысяч долларов (более 5,7 миллиона рублей по нынешнему курсу). По данным СМИ, в 2025 году мероприятие принесло музею 31 миллион долларов, который был потрачен на организацию выставок, пополнение коллекций и реставрацию исторических нарядов.

Новая роль для Винтур

Фото: AP Photo/Invision/Charles Sykes

Сопредседателями бала Met Gala 2026 станут певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и экс-главред американского Vogue Анна Винтур, сообщили СМИ еще в декабре 2025 года.

Если Кидман и Уильямс регулярно приходят на мероприятие в качестве гостей, то Бейонсе посетит его впервые за последние 10 лет. В свою очередь, Анна Винтур, занимавшая пост главного редактора американской версии модного журнала Vogue с 1988 года, в 2026-м впервые выступит на Met Gala не в качестве председателя, а в роли сопредседателя. Журналист руководила мероприятием с 1995 года. В самом издательском доме Винтур сохранила позиции глобального редакционного директора Vogue, курирующего международное направление бренда, а также главного контент-директора издательства Conde Nast.

В сентябре 2025 года пост главного редактора журнала заняла Хлоя Маль. Она же вошла в число организационного комитета Met Gala наряду с другими знаменитостями, среди которых, по данным СМИ, значатся модельер Энтони Ваккарелло, режиссер и актриса Зои Кравиц, певицы Сабрина Карпентер, Doja Cat (настоящее имя – Амала Ратна Зандиле Дламини), актрисы Гвендолин Кристи, Элизабет Дебики и Лена Данэм, модели Алекс Консани, Палома Элсессер и Лорен Вассер, балерина Мисти Коупленд, певец Сэм Смит и многие другие.