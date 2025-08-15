Блогер Збарский депортирован из Таиланда в РФ 13 августа

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Timur Zbarskii

Блогера Тимура Збарского, который во время вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей снимал и публиковал в социальных сетях видео боевых действий, депортировали из Таиланда в Россию 13 августа. Об этом Центр временного содержания иммиграционной местной полиции сообщил РИА Новости.

В сообщении говорится, что изначально родственники купили видеоблогеру билет на 15 августа, однако по согласованию с Центром дата вылета изменилась на 13-е число. В настоящий момент Збарский находится на территории России.

О задержании россиянина в связи с аннуляцией его долгосрочной таиландской визы стало известно 3 августа. Тогда он вернулся в курортный город Паттайя.

Збарского лишили визы за действия, потенциально угрожавшие нацбезопасности Таиланда. Отмечается, что мужчина проехал 150 километров по пограничной зоне, чтобы снять видео боев.

После этого его направили в Центр временного содержания иммиграционной полиции. По данным СМИ, блогера могут включить в "черный список" с запретом посещения Таиланда на пять лет. При этом каких-либо обвинений ему не предъявили.