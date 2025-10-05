Движение на внешней стороне 89 км МКАД восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта на внешней стороне 89 километре МКАД (после съезда №91) восстановлено, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение на данном участке дороги было затруднено на 1,8 километра в связи с ДТП. На месте происшествия работали оперативные службы города.

Ранее Дептранс предупредил, что движение транспорта в районе Причального проезда ограничат с 6 октября по 28 февраля 2026 года. Временные ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Меры коснутся участков Причального проезда, улицы 3-я Магистральная и Шелепихинского шоссе.

На этих участках дороги будут недоступны для движения одна – две полосы и парковка.