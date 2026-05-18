18 мая, 11:46

Транспорт

Строительство скоростной трассы Джубга – Сочи отложили на 1–2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство скоростной автотрассы Джубга – Сочи, которое приостановили из-за проблем с финансированием, отложено на 1–2 года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время продолжается подготовка проектно-сметной документации.

"По мере того, как подготовим проект планировки, мы разделили его на восемь этапов, посчитаем экономический и транспортный эффект от каждого этапа. В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы", – пояснил Хуснуллин.

При этом зампред правительства подчеркнул, что строительство обхода Адлера будет продолжаться "несмотря ни на что".

Скоростная автомагистраль Джубга – Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. В конце марта Хуснуллин заявил о приостановке строительства трассы из-за вопросов финансирования.

Между тем более 6 километров дорог планируется реконструировать и построить на юге Москвы в 2026 году. Согласно проекту, работы затронут в том числе путепровод по основному ходу Каширского проезда через Южную рокаду длиной около 70 метров. Рядом благоустроят и озеленят 7 гектаров территории.

Появление новых дорог должно улучшить транспортную доступность и сделать жизнь жителей юга столицы комфортнее.

