Горячий барре с элементами балета пройдет в рамках "Спортивных выходных" в Москве

Новый сезон проекта "Спортивные выходные" начнется в столице 12 сентября. Под руководством тренеров желающие смогут укрепить иммунитет, подкачать мышцы и развить гибкость. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Горячие" направления

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Новый сезон бесплатного проекта "Спортивные выходные" запускается в Москве 12 сентября. Теперь все тренировки перенесут с уличных локаций в закрытые помещения.

Жителям столицы предложат на выбор 15 различных площадок, среди которых Северный и Южный речные вокзалы, технопарк "Сколково", Центральный рынок, культурный центр "Строгино", фудмолл "Депо. Москва" и Центральный детский магазин на Лубянке. Также тренировочные зоны откроются в торгово-развлекательных центрах "Мозаика", "Ривьера", "Щелковский" и в специализированных спортивных студиях, расположенных возле станций метро "Тульская", "Чистые пруды", "Проспект Мира" и "Парк культуры".

Например, для женщин будут доступны тренировки по горячей йоге. Практика состоит из активной разминки с прыжками и силовыми нагрузками, а завершается дыхательными упражнениями на расслабление. Все это проходит в помещении, где поддерживается температура 36 градусов и влажность 40%. Такой климат ускоряет обмен веществ, помогая бороться с лишним весом.

Привести в тонус мышцы рук, ног и ягодиц, снять зажимы в теле и вывести токсины также помогут занятия по горячему пилатесу. Особое внимание во время практики уделяется проработке глубоких мышц, укреплению спины и здоровью позвоночника. Формат классических упражнений в разогретом помещении позволяет быстрее развить координацию, гибкость и контроль над собственным телом.

Более того, в расписании можно найти и горячий барре, который проходит в помещении с температурой 36 градусов. Часть упражнений выполняется у балетного станка, а для контроля движений и развития силы применяется специальный инвентарь: слайдеры, мячи, эспандеры и D-образные гантели. Все необходимое выдают прямо в студии.

В свою очередь, горячая растяжка признана эффективным способом для снятия стресса, избавления от лишних килограммов и выведения токсинов. Также в программе представлена классическая растяжка, которая помогает поддерживать тело в тонусе и качественно прорабатывать все мышцы. Этот вид тренировок способствует постепенному похудению, помогает обрести рельеф, а также улучшает координацию движений и осанку.

Тренировки на любой вкус

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В рамках проекта проведут занятия и по круговой тренировке. Такая активность включает в себя последовательное выполнение от 5 до 10 упражнений на разные группы мышц. Бути – еще одна интенсивное занятие, сочетающее в себе силовые элементы и аэробную нагрузку, что позволяет качественно проработать все ключевые группы мышц.

Кроме того, всем желающим доступны занятия по высокоинтенсивному интервальному тренингу (ВИИТ), которые помогают эффективно сжигать лишний вес, укрепляют сердце и формируют красивый мышечный рельеф. Такая активность признана одним из лучших способов борьбы с лишними килограммами, а долгосрочные системные нагрузки позволяют поддерживать отличную форму без жестких ограничений в питании. Программа строится на поочередном выполнении сложных упражнений и легких элементов в качестве отдыха.

Организаторы приглашают и на занятия по инсайд-флоу, которые подходят даже новичкам. Этот стиль йоги сочетает в себе выполнение асан, элементы танца и музыку, которая помогает синхронизировать дыхание с движениями. Каждая последовательность позиций создается под определенную идею или историю.

Также в рамка проекта "Спортивные выходные" проводятся групповые кардиотренировки по джампингу. Они помогают укрепить мышцы ног и кора, развивают вестибулярный аппарат и эффективно снимают нервное напряжение. Занятия проходят на специальных шестиугольных батутах, которые за счет своей конструкции имитируют упругую поверхность воды.

Помимо этого, энергичные кардиотренировки по зумба-тонингу позволят быстрее привести тело в подтянутую форму. Главной особенностью направления являются занятия со специальными гантелями-маракасами, которые одновременно задействуют мышцы и позволяют участникам создавать собственное музыкальное сопровождение во время движений.

Функционально-танцевальные тренировки по фитроку помогут тем, кто хочет уменьшить стресс, укрепить иммунитет, снизить кровяное давление и избавиться от боли. Сами занятия – танцевальная тренировка с барабанными палочками. Все активности проходят под известные рок-хиты и сочетают в себе силовые упражнения, элементы классической аэробики, танцевальные движения и другое. Для посещения тренировки не нужно приобретать инвентарь – барабанные палочки выдаются на месте.

Также здесь проводится классический пилатес. В основу этого направления легли элементы йоги, тай-чи и восточных единоборств. Сама тренировка состоит из динамических упражнений в медленном темпе, что позволяет качественно задействовать даже глубокие мышечные слои. Регулярная практика нормализует работу внутренних органов и помогает развить концентрацию.



Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Вместе с тем будут организованы и занятия по фитнес-боксу. Тренировку состоит из быстрых серий ударов руками и ногами по боксерской груше. Программа проходит под энергичную музыку, эффективно развивает выносливость, укрепляет мускулатуру и помогает освоить базовые навыки самообороны. На занятия важно принести боксерские бинты или гелевые перчатки.

Кроме того, в программу входит танцевальная тренировка, сочетающая в себе элементы хип-хопа, самбы, бачаты и джаз-фанка. По уровню нагрузки часовое занятие способно полностью заменить классическую аэробику. Подобные активности помогают скорректировать форму тела, избавляют от эмоционального напряжения, а также укрепляют сердце, сосуды и легкие.

Узнать расписание и местоположение этих и других активностей можно на официальном сайте проекта.