14 мая, 07:25

Си Цзиньпин заявил Трампу, что в торговых войнах нет победителей

Фото: ТАСС/AP/Maxim Shemetov

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил находящемуся в Пекине с визитом президенту США Дональду Трампу, что в торговых войнах нет победителей. Выступление китайского лидера транслировало Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что равноправные отношения являются единственным правильным выбором для Китая и США в условиях разногласий. Си Цзиньпин добавил, что суть торгово-экономических отношений Вашингтона и Пекина заключается во взаимной выгоде.

Также в ходе переговоров с Трампом лидер КНР отметил, что стабильные отношения между Китаем и США выгодны всему миру. По его словам, Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, чтобы достичь взаимного экономического процветания.

Вместе с тем Си Цзиньпин считает, что 2026 год должен стать историческим годом для китайско-американских отношений. Кроме того, он отметил, что обоим странам необходимо объединить усилия для ответа на глобальные вызовы.

Президент США прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Его самолет сел в международном аэропорту Шоуду. Визит главы Белого дома продлится до 15 мая.

По данным СМИ, вместе с американским лидером в Пекин прилетели представители американского бизнеса, включая основателя SpaceX Илона Маска и главу китайской Nvidia Дженсена Хуанга. Также в Китай направился госсекретарь США Марко Рубио.

политиказа рубежом

