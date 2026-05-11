11 мая, 08:42

Транспорт

МВД напомнило о запрете проставления отметок в водительских правах

Фото: Москва 24

Проставление отметок в российских водительских правах регламентировано, поэтому в них нельзя вносить изменения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"Российское национальное водительское удостоверение оформляется в строгом соответствии с требованиями приказа МВД России. Проставление отметок, повлекших его недействительность, не допускается", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в разделе 14 прав указаны общие ограничения в действии водительского удостоверения в отношении всех категорий транспортных средств, данные о стаже управления автомобилем и информация о владельце.

"Общие ограничения в действии ВУ в отношении всех категорий и подкатегорий транспортных средств, являющиеся медицинскими показаниями к управлению ТС, в разделе 14 указываются в кодированном виде", – указало МВД.

При этом ограничения в действии удостоверения находятся в разделе 12.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в России расширится перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. По новым правилам права будут признаваться недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

