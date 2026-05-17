17 мая, 09:50

Происшествия

Три человека погибли при падении БПЛА в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Три человека погибли при падении БПЛА в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в МАХ.

Он уточнил, что в Химках в результате попадания беспилотника погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. Кроме того, мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки в Мытищах. Там дрон попал в строящийся дом.

"От обломков повреждения получил еще один дом – там пострадавших нет. В микрорайоне Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал", – написал губернатор.

Также было зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и в шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина.

Еще один частный дом загорелся при падении дрона в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе. Там обошлось без пострадавших.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Сергей Собянин сообщил о более чем 120 сбитых БПЛА на подлете к Москве. Он уточнял, что 12 человек пострадали в результате попадания беспилотника возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). При этом технология завода не была нарушена.

