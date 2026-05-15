Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 12:02

Происшествия

Число погибших в результате атаки ВСУ на Рязань выросло до 4

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Количество погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань выросло до 4, сообщает Следственный комитет РФ.

По факту гибели и ранения мирных жителей области возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к атаке.

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают места происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев и потерпевших. Тяжесть вреда здоровью пострадавших определят судебно-медицинские экспертизы.

Среди погибших есть ребенок, добавил губернатор области Павел Малков в MAX. Он подчеркнул, что принял решение о выплатах семьям погибших, пострадавшим, а также за утраченное имущество.

Глава региона провел оперативный штаб по ликвидации последствий атаки БПЛА. По его словам, область атаковали 99 вражеских дронов.

Малков уточнил, что в двух пострадавших домах Рязани и на территории одного из предприятий продолжается устранение последствий атаки. В ближайшее время начнутся восстановительные работы поврежденных домов. Также в нескольких многоквартирных домах выбиты окна. Сейчас оценивается материальный ущерб.

ВСУ атаковали Рязань ночью в пятницу, 15 мая. При падении обломков сбитого дрона оказались повреждены два многоэтажных жилых дома. Еще фрагменты беспилотника упали на территории одного из предприятий.

Всего пострадали 12 человек, 7 из них госпитализировали, включая 4 детей. В детсадах и школах Октябрьского района Рязани были отменены занятия и уроки.

Соблюдение прав пострадавших контролирует прокуратура Рязанской области. Также обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи пострадавшим.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика