Три человека погибли в результате атаки ВСУ на Рязань

Рязань подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате погибли 3 человека, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в мессенджере MAX.

Еще 12 человек, в том числе дети, получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также из-за падения обломков дрона были повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Губернатор добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы. Последствия атаки ликвидируются.

До этого Сергей Собянин сообщил о ликвидации пяти украинских дронов, летевших на столицу ночью 15 мая. На места падения обломков БПЛА выезжали специалисты экстренных служб.