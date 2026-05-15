15 мая, 18:22

Происшествия

В Рязани ввели режим ЧС после массированной атаки беспилотников

Фото: МАХ/"Рязань"

Рязанские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации после ночного налета беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Режим ЧС ввели для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС региона.

Особые правила будут действовать в Рязани до особого распоряжения. В городе установлен региональный уровень реагирования.

Украинская сторона атаковала Рязань дронами ночью в пятницу, 15 мая. При падении обломков оказались повреждены два многоэтажных жилых дома. Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории одного из предприятий.

Из-за ЧП в детсадах и школах Октябрьского района Рязани были отменены занятия и уроки. По последним данным, число пострадавших при атаке на Рязань составляет 28 человек. Четыре человека погибли.

По факту гибели и ранения мирных жителей области возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Губернатор региона Павел Малков принял решение о выплатах семьям погибших, пострадавшим, а также за утраченное имущество.

