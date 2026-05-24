Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 07:53

Политика

Трамп прокомментировал стрельбу около Белого дома

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию преступника, открывшего стрельбу около Белого дома, и выразил благодарность сотрудникам Секретной службы и полиции.

"Благодарим нашу замечательную Секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, предпринятые сегодня вечером в отношении вооруженного преступника возле Белого дома, который имел криминальное прошлое и, по всей видимости, был одержим самым почитаемым сооружением нашей страны", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он обратил внимание, что данный инцидент произошел через месяц после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома. В связи с этим Трамп подчеркнул, насколько важно для всех будущих президентов США иметь настолько безопасное пространство, как Белый дом.

Множество выстрелов раздалось возле Белого дома в ночь на 24 мая. Предварительно, подозреваемый по мере приближения к КПП Секретной службы достал оружие из своей сумки и начал стрелять в дежурных офицеров. В ходе ответного огня злоумышленник был ранен. Его доставили в больницу, где позже он скончался.

В результате перестрелки также был задет случайный прохожий, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция оцепила место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Позже СМИ раскрыли личность подозреваемого – им оказался 21-летний Несир Бест. Ранее он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. Кроме того, Бест имел психические расстройства и считал себя Иисусом Христом.

Обвиняемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика