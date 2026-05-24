24 мая, 05:21

Происшествия

СМИ назвали имя подозреваемого в стрельбе у Белого дома

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Подозреваемым в стрельбе около Белого дома в Вашингтоне является 21-летний Несир Бест. Об этом сообщает NBC News со ссылкой источники.

По данным журналистов, ранее Бест уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. Он нарушил вынесенное судебное предписание о запрете приближаться к Белому дому.

Издание The New York Post уточняет, что мужчина имел психические расстройства. В частности, он считал себя Иисусом Христом. Мотивы стрелявшего все еще устанавливаются.

Серия выстрелов прозвучала в столице США в ночь на 24 мая. По информации СМИ, Бест выстрелил в сторону Белого дома как минимум три раза, после чего правоохранители открыли по нему ответный огонь. Стрелявшего доставили в больницу, где позже он скончался.

В результате перестрелки также был ранен случайный прохожий. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Во время инцидента президент США Дональд Трамп находился в Белом доме, однако он не получил никаких ранений. Полицейские оцепили место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

происшествияза рубежом

