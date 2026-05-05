Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 01:30

Происшествия

Один человек пострадал в результате стрельбы рядом с Белым домом

Фото: depositphotos/tupungato

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине примерно в 400–500 метрах от южного входа в резиденцию президента. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что стрельбе предшествовал спор с применением оружия. В результате происшествия один человек получил ранения и был госпитализирован.

Из-за близости к Белому дому комплекс немедленно закрыли на вход и выход и перевели на повышенный режим безопасности. Спустя короткое время ограничения были сняты.

До этого стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где был организован ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа. Агенты Секретной службы эвакуировали американского лидера, его супругу и других чиновников из зала.

Правоохранители оперативно задержали стрелявшего. Им оказался 31-летний житель Калифорнии, бывший учитель Коул Аллен.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика