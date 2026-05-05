Один человек пострадал в результате стрельбы рядом с Белым домом

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине примерно в 400–500 метрах от южного входа в резиденцию президента. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что стрельбе предшествовал спор с применением оружия. В результате происшествия один человек получил ранения и был госпитализирован.

Из-за близости к Белому дому комплекс немедленно закрыли на вход и выход и перевели на повышенный режим безопасности. Спустя короткое время ограничения были сняты.

До этого стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где был организован ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа. Агенты Секретной службы эвакуировали американского лидера, его супругу и других чиновников из зала.

Правоохранители оперативно задержали стрелявшего. Им оказался 31-летний житель Калифорнии, бывший учитель Коул Аллен.