Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 16:38

Культура

Умер сыгравший в "Бандитском Петербурге" актер Валерий Филонов

Фото: кадр из фильма "Салют-7"; режиссер – Клим Шипенко; производство – "Кинокомпания CTB"

Актер и театральный режиссер Валерий Филонов скончался 2 мая на 87-м году жизни. Об этом сказано на сайте "Кино-театр.ру".

Филонов родился в Ленинграде 27 февраля 1940 года. В кино он дебютировал в 1973 году, сыграв роль рабочего в фильме "Цемент". За свою карьеру актер снялся более чем в 60 кинокартинах.

В конце 1990-х годов Филонов начал работать в театре "Приют комедианта" в Санкт-Петербурге. Он не только принимал участие в представлениях, но и занимался постановками. Его спектакль "Эти свободные бабочки" более 600 раз показывали на сцене "Приюта комедианта".

Известен Филонов стал благодаря съемкам в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "Опера. Хроники убойного отдела", "Морские дьяволы". Последний фильм с участием Филонова вышел в 2024 году.

Читайте также


культура

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика