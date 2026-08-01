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01 августа, 11:38

Общество

Мишустин поручил завершить работы по созданию российского аппарата МРТ в 2027 году

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Завершить работы по созданию российского аппарата МРТ необходимо в 2027 году. Такую задачу поставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле.

Осматривая установленный в медучреждении аппарат МРТ, премьер-министр обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с вопросом о ходе создания российского аналога.

Мурашко сообщил, что разработкой занимается госкорпорация "Росатом", и пообещал завершить работы в следующем году.

"Вот расскажите. Чтобы в следующем году был свой МРТ", – поставил задачу Мишустин.

По его словам, Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, которые нуждаются в капитальном ремонте, сократилось в 1,6 раза с 2022 года, а количество оборудования старше 10 лет – в 1,4 раза.

"Первичное звено – это основа здравоохранения. Поэтому по поручению президента мы запустили масштабную программу его модернизации. Чтобы привести в порядок больницы и поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, создать там комфортные условия для пациентов и врачей", – отметил Мишустин.

По словам премьер-министра, за пять лет (2021–2025 годы) в стране создано свыше 6 тысяч объектов первичного звена – это более 10% от существующих сейчас. Еще около 8 тысяч зданий отремонтировали, что позволило снизить долю объектов, нуждающихся в капремонте.

Кроме того, закуплено почти 230 тысяч единиц медицинского оборудования, а также новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы. Работа продолжается в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". 40% сформированной в его рамках инфраструктуры – учреждения первичного звена.

"Михаил Альбертович, многое еще предстоит сделать для их обновления. И здесь очень важно получать обратную связь от пациентов и медицинского сообщества. Учитывать их мнение. Возьмите это на личный контроль", – обратился он к Мурашко.

Ранее сообщалось, что в Москве на первые пять месяцев 2026 года производство лекарств выросло на 21,1%. Свыше 100 предприятий заняты выпуском препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, обезболивающих средств, антибиотиков и вакцин.

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