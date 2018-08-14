Младшая из сестер Хачатурян пройдет дополнительное медобследование

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17-летняя Мария Хачатурян, которая вместе со своими сестрами обвиняется в убийстве собственного отца, пройдет дополнительное медицинское обследование. Об этом сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Омбудсмен посетила столичное СИЗО №6, где содержится младшая из сестер, по просьбе адвоката Ярослава Пакулина, говорится на официальная странице института Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы договорились о дополнительном запросе документов в той поликлинике, в которой она наблюдалась. Ей будет назначено дополнительное обследование, ряд обследований пройдет уже завтра, некоторые обследования будут назначены в ближайшее время, после анализа поступивших документов", – уточнила Кузнецова после визита в СИЗО.

Она добавила, что будет настаивать на том, чтобы девушке с 1 сентября была обеспечена возможность учиться.

Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Свой поступок девушки 17, 18 и 19 лет объяснили тем, что долгое время подвергались моральным истязаниям со стороны мужчины. Сейчас они находятся на карантине в СИЗО №6, и к условиям их содержания у защитников претензий нет.

10 августа мать сестер Аурелия Дундук передала им посылку. Согласно решению суда, девушки пробудут под стражей до 28 сентября.