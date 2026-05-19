В "МК" заявили, что действия неизвестных в здании редакции не связаны с ее деятельностью

Действия неизвестных людей в масках в здании редакции "Московского комсомольца" не связаны с ее деятельностью. Об этом сообщил заместитель генерального директора издания Олег Воробьев.

По его словам, группа людей до сих пор находится на третьем этаже, где располагаются арендаторы. Чьи интересы они представляют, неизвестно.

Сотрудники редакции направили запросы во все силовые структуры, и ни одна из них не подтвердила свое участие в инциденте.

"Редакция работает в штатном режиме", – добавил Воробьев.

О том, что неизвестные в масках ворвались в здание редакции около станции метро "Улица 1905 года" в Москве и сразу направились на третий этаж, стало известно днем 19 мая. По словам главреда "МК" Павла Гусева, группа лиц вела себя нагло.

Он говорил, что незнакомцы отказались предъявить документы и угрожали. На место происшествия были вызваны правоохранительные органы.

Ранее обыски прошли в московской редакции издания "Новая газета". Позднее стало известно о задержании и аресте журналиста и исполнительного редактора Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных.