Актриса Лиза Моряк и блогер Виктория Лопырева устроили перепалку в Сети, к которой активно подключились пользователи. Конфликт начался после того, как кинозвезда записала шуточный ролик, в котором прокомментировала видео с участием телеведущей и своего мужа, режиссера Сарика Андреасяна. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Это называется приворот"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/moryakliza

Актриса Лиза Моряк отреагировала на появившееся в Сети видео, в котором модель Виктория Лопырева сидит за одним столом с ее мужем, режиссером Сариком Андреасяном, на одном из светских мероприятий. Моряк обратила внимание на то, как ведет себя Виктория в кадре: улыбается, якобы демонстративно аплодирует и отбрасывает волосы назад. Режиссер при этом смотрел в другую сторону.

Моряк сняла пародию на поведение Виктории, в которой также задействовала маленькую дочь, которая поинтересовалась у мамы, чем занимается папа на видео. Актриса сопроводила ролик ироничным обращением к женщинам.





Лиза Моряк актриса Знаете, это называется приворот, когда муж не может повернуть голову ни налево, ни направо. Поэтому в следующий раз, когда садитесь перед моим мужем, – лучше садитесь напротив.

Видео стало вирусным благодаря вниманию пользователей, подписчики Моряк оставили под роликом множество комментариев. Некоторые удивились такой реакции актрисы на Лопыреву.

"Есть большая разница между умением посмеяться над собой и желанием развлечь публику за счет другого человека. Первое говорит о чувстве юмора, второе – о недостатке такта", "как же можно себя так не любить, быть неуверенной в себе и муже, чтобы в принципе комментировать подобное, еще и ребенка вовлекать", "Лопырева сидит, радуется, никого не трогает. А в итоге ей рилс посвятили, передразнили и совет дали", "Виктория – королева, 43 года ей, а девушки младше так ревнуют, что аж рилс снимают", – написали пользователи.

Однако нашлись и те, кто поддержал Моряк, отметив ее чувство юмора.

"Муж – голова, жена – шея. Куда шея сказала смотреть, туда и смотрит голова", "Лиза – вы прелесть, не устаю удивляться вашей харизме, смекалке, живости и позитивной энергии", "Лиза, вы прекрасны и ваша реакция очень вкусная", – отметили поклонники актрисы.

Виктория Лопырева тоже не оставила без внимания ролик Лизы. Телеведущая опубликовала скриншот переписки с ней, где она спросила у актрисы, все ли в порядке.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/moryakliza

Сама Моряк свела все в шутку, но Лопырева указала, что она, видимо, "не очень удалась", судя по реакции аудитории. Далее модель опубликовала сторис, которая, как посчитали подписчики, была адресована актрисе.



"Юмор, как и ирония, все-таки требует определенного интеллекта. Иначе выглядит жалко", – написала модель.

Пользователи Сети активно оставляли комментарии не только под роликами Моряк – часть из них оказалась под видео на странице Лопыревой. На некоторые Виктория ответила лично.

Одна из подписчиц в шутку попросила модель "больше не взмахивать так волосами", потому что якобы это становится причиной появления новых видео.





Виктория Лопырева модель, блогер, телеведущая М – мотивация. У человека за год обычно столько просмотров фильма, сколько случилось за ночь благодаря упоминанию моей фамилии в ролике. Отдаем ей утешительный приз.

Но не все встали на сторону Виктории, которая тоже сняла пародийное видео по поводу ситуации. Некоторые пользователи предположили, что раз Лопырева уделила инциденту столько внимания, значит, ролик актрисы ее все-таки задел.

"Я не собиралась ни на кого лить грязь"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/moryakliza; lopyrevavika

После первого скандального ролика с пародией на Лопыреву и волны критики Моряк выпустила видеообращение. Актриса пояснила, что цель видео была "подколоть своего мужа", Сарика Андреасяна, а не обидеть телеведущую. Моряк отдельно поблагодарила зрителей, которые считали этот замысел.





Лиза Моряк актриса Посыл ролика был не в том, чтобы кого-то задеть! Я не собиралась ни на кого лить грязь, ни с кем воевать. И еще, важное – на месте Виктории могла быть любая другая женщина. Я бы все равно пошутила на эту тему, потому что дело не в человеке, а в шутке.

Актриса также заверила, что с ее самооценкой все в порядке, именно поэтому она отдыхает с детьми в Дубае, а супруга спокойно отпускает на мероприятия одного.

Виктория при этом продолжила обсуждать тему с подписчиками в комментариях под своими публикациями. Модель даже заявила, что актриса заблокировала ее в социальной сети.

"Если бы все было так, она бы могла удалить рилс, но кидать меня в блок и закрывать комменты… А потом писать, что я завтра все исправлю и продолжать "ехать" на этой теме, поднимая себе просмотры, – дно!" – возмутилась модель.

Позже Лиза сняла еще одну пародию на ролик с Викторией, в съемках принял участие и сам Андреасян.

"Когда Лиза Моряк в кадре, Сарик больше не скучает", – подписала ролик Моряк.

Однако некоторые подписчики отнеслись к этому ролику прохладно, указав в комментариях, что "важно почувствовать момент, когда надо остановиться".

"Девочка запуталась"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alena_new_era

На фоне конфликта Лопыревой и Моряк высказалась и бывшая жена Сарика, блогер Алена Гера. В социальной сети она написала, что "Лиза действительно стала причиной очень спонтанного развода".



При этом зла на Моряк она не держит – напротив, благодарна ей и о расставании ничуть не жалеет.





Алена Гера блогер, экс-супруга режиссера Сарика Андреасяна Было отлично. Стало по-другому и еще лучше. Я научилась снова доверять, себе в том числе, строю отношения, жизнь вокруг своей большой, красивой семьи и проектов. Все во благо, ребятки. А от Моряк пора отстать. Девочка запуталась. Девочка устала сопротивляться страху бумеранга.

По словам Геры, у нее нет открытого конфликта с нынешней супругой бывшего мужа. Однако она старается не пересекаться с ними на светских мероприятиях, в том числе по просьбе Андреасяна.

"Было несколько просьб не беспокоить госпожу Моряк – значит, скорее всего, этот конфликт есть. Но для меня это понятная история: когда мужчина уходит к женщине и у той формируется определенный набор комплексов и страхов, они со временем активизируются, если не идти в терапию", – заявила бывшая жена режиссера.

В браке Андреасяна и Геры родились двое сыновей: Марк в 2013 году и Мартин – в 2017-м. В 2022 году режиссер женился на актрисе Лизе Моряк. У супругов появились две дочери и сын: Элизабет в 2023 году, Шарлиз в 2025-м и Эдмон в 2026-м.