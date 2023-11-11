Юрия Дудя проверят по статье о дискредитации ВС РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Прокуратура Москвы организовала проверку журналиста Юрия Дудя, признанного в РФ иностранным агентом, по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении журналиста Юрия Александровича Дудя на наличие преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ", – говорится в сообщении.

По словам источника агентства, проверка будет длиться до начала декабря. Он добавил, что повод заключается в обращении общественника после публикации интервью журналиста на YouTube.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности журналиста Юрия Дудя, признанного в РФ иностранным агентом. Причиной стало интервью Дудя, в котором, как утверждает Бородин, журналист дискредитирует спецоперацию и президента России.

Ранее Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшего продюсера "Нашего радио" и ведущего "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаила Козырева (признан в РФ иноагентом). По данным министерства, Козырев выступал против проведения спецоперации на Украине и запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

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