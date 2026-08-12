"Московский патруль": столкнувшую с балкона дочь женщину арестовали в Подмосковье

Суд в Сергиевом Посаде отправил в СИЗО 27-летнюю Анну Образцову, обвиняемую в покушении на убийство своей трехлетней дочери. По версии следствия, женщина вытолкнула ребенка с балкона на десятом этаже. Девочка ударилась о козырек подъезда, что смягчило падение, и чудом осталась жива.

Соседи рассказали, что семья переехала в этот дом всего две недели назад. В тот вечер из квартиры слышались крики. Один из местных жителей, владелец круглосуточного магазина, первым обнаружил девочку на асфальте и вызвал скорую. По его словам, сначала он услышал громкий грохот, а выйдя на улицу, увидел ребенка и принес одеяло.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

