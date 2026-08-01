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Происшествия

Пожарные потушили возгорание на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание на территории одного из производственных объектов "Нижнекамскнефтехима" полностью потушено. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По предварительным данным, пожар произошел на линии производства полистирола, которая находилась в разгрузке из-за внешних факторов. В результате инцидента никто не пострадал.

Благодаря работе оперативных служб ущерб, причиненный объекту, оказался незначительным. Для выяснения всех обстоятельств случившегося создана специальная комиссия, добавили в компании.

Пожар на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" произошел вечером 31 июля. Спецслужбы сразу принялись тушить возгорание, а специалисты аккредитованных лабораторий – проводить мониторинг качества атмосферного воздуха. Площадь возгорания при этом не уточнялась.

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