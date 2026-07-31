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31 июля, 23:41

Происшествия

Пожар локализован на территории "Нижнекамскнефтехима" в Татарстане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные локализовали возгорание на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Нижнекамскнефтехиме" подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью людей нет. Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. Площадь пожара пока не уточняется, как и его причины.

Ранее пожар произошел на территории склада DNS во Владивостоке. Его площадь составляла около 5 тысячи квадратных метров. При этом тушение огня осложнялось сильным ветром и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах. В результате пожара крыша здания частично провалилась внутрь.

В DNS не считают, что возгорание могли спровоцировать сторонние лица. Вместе с тем сеть магазинов с 31 июля временно приостановила доставку всех заказов во Владивостоке. По данным официального сайта компании, доставку перераспределили между другими складами.

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