31 июля, 23:41Происшествия
Пожар локализован на территории "Нижнекамскнефтехима" в Татарстане
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожарные локализовали возгорание на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В "Нижнекамскнефтехиме" подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью людей нет. Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. Площадь пожара пока не уточняется, как и его причины.
Ранее пожар произошел на территории склада DNS во Владивостоке. Его площадь составляла около 5 тысячи квадратных метров. При этом тушение огня осложнялось сильным ветром и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах. В результате пожара крыша здания частично провалилась внутрь.
В DNS не считают, что возгорание могли спровоцировать сторонние лица. Вместе с тем сеть магазинов с 31 июля временно приостановила доставку всех заказов во Владивостоке. По данным официального сайта компании, доставку перераспределили между другими складами.
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