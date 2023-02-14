В ГД предложили провести ребрендинг Дня Петра и Февронии

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В РФ следует организовать ребрендинг Дня Петра и Февронии. С таким предложением выступил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

"Нужно подумать об этом. Очень хорошая идея. Прекрасный праздник. Надо об этом рассказывать. Если бы СМИ чаще говорили о празднике Петра и Февронии, то и люди бы больше о нем знали. Хотя дарить любовь нужно каждый день. И в праздник Петра и Февронии, и в День святого Валентина", – заявил депутат.

Парламентарий добавил, что для Дня Петра и Февронии необходима похожая атрибуции, как, например, валентинки.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко призвал россиян не устраивать торжества, масштабные акции и мероприятия в День святого Валентина из-за происходящих событий в мире. По его мнению, данный праздник не несет в себе никаких глубинных смыслов и фундаментальных ценностей.

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